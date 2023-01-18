Байден потребовал от Европы активнее отвечать Москве

Европа активно отвечает на действия России в ситуации вокруг Украины, но она должна сделать больше, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», – заявил глава государства.

При этом глава Белого дома отметил роль Нидерландов в «европейском ответе» и добавил, что Вашингтон рассчитывает на Амстердам.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал предоставить Украине «больше военной поддержки и оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

