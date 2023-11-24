Соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу

Соглашение между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Довести до конца?»: ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии

Договоренности действуют с 07:00 (08:00 мск). По данным телеканала, в городе Газа сохраняется спокойная обстановка.

Ранее стороны палестино-израильского конфликта договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии в анклаве, напоминает «Свободная пресса». В рамках соглашения на первом этапе освободят 50 женщин и детей из числа заложников ХАМАС в обмен на 150 палестинских заключенных. При этом Израиль останется на своих позициях в Газе, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ПеремириеХамасИзраильСектор Газа

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