Соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу
Соглашение между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Договоренности действуют с 07:00 (08:00 мск). По данным телеканала, в городе Газа сохраняется спокойная обстановка.
Ранее стороны палестино-израильского конфликта договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии в анклаве, напоминает «Свободная пресса». В рамках соглашения на первом этапе освободят 50 женщин и детей из числа заложников ХАМАС в обмен на 150 палестинских заключенных. При этом Израиль останется на своих позициях в Газе, пишет Ura.ru.
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