Байден: ХАМАС освободило первого американца

По его словам, первой освобожденной заложницей стала четырехлетняя девочка Эбигейл Эдан. Она находится в безопасности в Израиле. Как отметил американский лидер, ожидается, что будут освобождены и другие граждане США.

Ранее ХАМАС освободило заложника с российским гражданством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

