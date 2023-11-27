Байден: ХАМАС освободило первого американца

Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

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По его словам, первой освобожденной заложницей стала четырехлетняя девочка Эбигейл Эдан. Она находится в безопасности в Израиле. Как отметил американский лидер, ожидается, что будут освобождены и другие граждане США.

Ранее ХАМАС освободило заложника с российским гражданством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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