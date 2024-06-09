Байден и Макрон поддержали использование прибыли от активов РФ Киевом

Главы Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Украиной прибыли от российских активов, сообщает американская администрация со ссылкой на заявление глав государства.

В США допускают использование российских активов для Украины

Из документа следует, что Байден и Макрон обязуются поддержать усилия Европейского союза и G7 по получению прибыли от иммобилизованных суверенных активов России в пользу Киева.

Президенты выразили обеспокоенность по поводу якобы поставок оружия РФ, особенно из Ирана и Северной Кореи, а также закупкой Москвой китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства», созданных на предприятиях КНР и других стран.

Ранее стало известно, что Венгрия мешает Евросоюзу отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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