FT: Венгрия мешает Евросоюзу отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ

Венгрия не дает Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Будапешт блокирует любую военную помощь Киеву.

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При этом ЕС предложил Венгрии сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ. Собеседник издания добавил, что в связи с этим венгерский лидер Виктор Орбан не наложил вето на продвигаемый Евросоюзом механизм, но начал создавать неудобства в этом процессе.

Между тем дипломаты надеются, что к июлю получится достигнуть консенсус, когда настанет срок первой выплаты.

Ранее издание Ura.ru сообщило, что Венгрия запретила Европе признавать мирный план Владимира Зеленского по Украине.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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