В США допускают использование российских активов для Украины
Власти США рассматривают идею о возможности использования замороженных активов России для поддержки Украины Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Президент считает, что да, действительно, данная идея заслуживает рассмотрения», — сказал он во время брифинга, посвященного предстоящей поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Европу.
По словам представителя Белого дома, этот вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие Блинкен.
Кирби также заявил, что в администрации Вашингтона считают возможным использование российские активов в том числе для послевоенного восстановления Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru