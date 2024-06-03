В США допускают использование российских активов для Украины

Власти США рассматривают идею о возможности использования замороженных активов России для поддержки Украины Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Президент считает, что да, действительно, данная идея заслуживает рассмотрения», — сказал он во время брифинга, посвященного предстоящей поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Европу.

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По словам представителя Белого дома, этот вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие Блинкен.

Кирби также заявил, что в администрации Вашингтона считают возможным использование российские активов в том числе для послевоенного восстановления Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:РоссияСША

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