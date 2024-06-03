В США допускают использование российских активов для Украины

По словам представителя Белого дома, этот вопрос будет активно обсуждаться на предстоящих министерских встречах в Европе, в которых примет участие Блинкен.

Кирби также заявил, что в администрации Вашингтона считают возможным использование российские активов в том числе для послевоенного восстановления Украины, передает «Радиоточка НСН».

