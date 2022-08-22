Байден и европейские лидеры призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС

Американский лидер Джо Байден, глава Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и британский премьер Борис Джонсон в результате совместных переговоров призвали к обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

Макрон и Путин обсудят ЗАЭС после контакта техгрупп по МАГАТЭ

Стороны обсудили ситуацию на объекте, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи АЭС. Также главы государств заявили о «важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности».

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что системы ПВО в районе Запорожской атомной электростанции максимально усилены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияГерманияФранцияСШААЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры