Байден и европейские лидеры призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС
Американский лидер Джо Байден, глава Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и британский премьер Борис Джонсон в результате совместных переговоров призвали к обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.
Стороны обсудили ситуацию на объекте, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи АЭС. Также главы государств заявили о «важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности».
Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что системы ПВО в районе Запорожской атомной электростанции максимально усилены.
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