Макрон и Путин обсудят ЗАЭС после контакта техгрупп по МАГАТЭ

«Два президента снова обсудят друг с другом эту тему... после контакта между техническими группами до развертывания миссии», - говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Макрона с Путиным, в ходе которого обсуждались «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС» и была отмечена важность скорейшего направления на станцию миссии МАГАТЭ.

