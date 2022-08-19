Макрон и Путин обсудят ЗАЭС после контакта техгрупп по МАГАТЭ

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ближайшие дни проведут разговор на тему отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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«Два президента снова обсудят друг с другом эту тему... после контакта между техническими группами до развертывания миссии», - говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Макрона с Путиным, в ходе которого обсуждались «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС» и была отмечена важность скорейшего направления на станцию миссии МАГАТЭ.

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Фото: Соцсети Emmanuel Macron
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