Макрон и Путин обсудят ЗАЭС после контакта техгрупп по МАГАТЭ
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ближайшие дни проведут разговор на тему отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
«Два президента снова обсудят друг с другом эту тему... после контакта между техническими группами до развертывания миссии», - говорится в сообщении.
Ранее в Кремле заявили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Макрона с Путиным, в ходе которого обсуждались «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС» и была отмечена важность скорейшего направления на станцию миссии МАГАТЭ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- Макрон и Путин обсудят ЗАЭС после контакта техгрупп по МАГАТЭ
- Саудовская Аравия за полгода удвоила импорт мазута из России
- СМИ: Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Самарканде
- Международная ассоциация пожарных и спасательных служб приостановила членство России
- «Цена улетела»: Мутко выступил против введения льготной ипотеки на вторичное жильё
- Два человека пострадали при обрушенни горной породы в Мурманской области
- Минюст РФ добавил три канадские организации в список нежелательных
- Умер автор текстов песен Григория Лепса
- В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах
- Российского дипломата выслали из Румынии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru