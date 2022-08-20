Власти Запорожской области рассказали об усилении систем ПВО в районе ЗАЭС

Системы ПВО в районе Запорожской атомной электростанции максимально усилены. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за обстрелов

«Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как отметил Рогов, присутствие Росгвардии и российских систем ПВО на ЗАЭС гарантирует, что подавляющая часть снарядов и ракет, запущенных по электростанции, будет перехвачена.

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ФОТО: РИА Новости
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