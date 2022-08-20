Власти Запорожской области рассказали об усилении систем ПВО в районе ЗАЭС

«Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как отметил Рогов, присутствие Росгвардии и российских систем ПВО на ЗАЭС гарантирует, что подавляющая часть снарядов и ракет, запущенных по электростанции, будет перехвачена.

