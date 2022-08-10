Байден обменялся рукопожатием с пустотой

Американский лидер Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве, сообщает «РЕН ТВ».

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На мероприятии в Белом доме он жмет руку лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, однако через несколько секунд забыл об этом и обменялся рукопожатием с пустотой. Прибывая несколько секунд в растерянности, президент неловко попытался сделать вид, что он решил почесать подбородок, однако конфуз выдала пауза между его действиями.

Днем ранее на видео попала неудачная попытка главы Соединенных Штатов надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки. Ему помогла супруга.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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