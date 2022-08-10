Байден обменялся рукопожатием с пустотой
Американский лидер Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве, сообщает «РЕН ТВ».
На мероприятии в Белом доме он жмет руку лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, однако через несколько секунд забыл об этом и обменялся рукопожатием с пустотой. Прибывая несколько секунд в растерянности, президент неловко попытался сделать вид, что он решил почесать подбородок, однако конфуз выдала пауза между его действиями.
Днем ранее на видео попала неудачная попытка главы Соединенных Штатов надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки. Ему помогла супруга.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Последствия коронавируса: Байден прерывал свое выступление из-за кашля и насморка
- СМИ: ФБР намеренно обыскало имение Трампа без хозяина
- Байден обменялся рукопожатием с пустотой
- Крымский мост работает в прежнем режиме
- МИД РФ: за словами Зеленского об ограничениях для россиян стоят американцы
- Белый дом: ФБР не предупреждало Байдена об обыске в поместье Трампа
- Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе
- С 1 августа 12 судов покинули порты Украины
- Байден погоняет союзников США с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
- МВД в Севастополе расследует инцидент с прилюдным сексом в баре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru