Появилось видео неудачных попыток Байдена надеть пиджак и поймать очки

На видео попала неудачная попытка главы Соединенных Штатов надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки.

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На опубликованной изданием C-Span видеозаписи покинувший борт вертолета президент безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. После этого ему на помощь поспешила супруга, которая заулыбалась из-за действий мужа.

Однако «борьба» главы Белого дома продолжилась, но уже с солнцезащитными очками. Байден не смог их поймать – аксессуар сполз с переносицы, после чего очки упали на землю. Глава государства взял их самостоятельно.

Ранее Байден упал, катаясь на велосипеде. На видео глава Белого дома подъезжает на велосипеде к прессе и, остановившись, падает набок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент США
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