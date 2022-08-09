Появилось видео неудачных попыток Байдена надеть пиджак и поймать очки

На опубликованной изданием C-Span видеозаписи покинувший борт вертолета президент безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. После этого ему на помощь поспешила супруга, которая заулыбалась из-за действий мужа.

Однако «борьба» главы Белого дома продолжилась, но уже с солнцезащитными очками. Байден не смог их поймать – аксессуар сполз с переносицы, после чего очки упали на землю. Глава государства взял их самостоятельно.

Ранее Байден упал, катаясь на велосипеде. На видео глава Белого дома подъезжает на велосипеде к прессе и, остановившись, падает набок.

