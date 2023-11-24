Байден анонсировал освобождение следующей группы заложников в субботу

Президент США Джо Байден сообщил, что следующая группа заложников покинет сектор Газа в субботу, 25 ноября. Об этом он заявил в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

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Освобождение первой группы заложников 24 ноября Байден назвал началом процесса. По его словам, США ожидают, что палестинское движение ХАМАС отпустит вторую группу в субботу, 25 ноября.

«Затем - послезавтра и на следующий день», - сказал глава Белого дома.

В секторе Газа утром в пятницу начало действовать четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС. Палестинцы освободили 24 заложника, в ответ Израиль выпустил из своих тюрем 39 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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