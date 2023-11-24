Байден анонсировал освобождение следующей группы заложников в субботу
Президент США Джо Байден сообщил, что следующая группа заложников покинет сектор Газа в субботу, 25 ноября. Об этом он заявил в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.
Освобождение первой группы заложников 24 ноября Байден назвал началом процесса. По его словам, США ожидают, что палестинское движение ХАМАС отпустит вторую группу в субботу, 25 ноября.
«Затем - послезавтра и на следующий день», - сказал глава Белого дома.
В секторе Газа утром в пятницу начало действовать четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС. Палестинцы освободили 24 заложника, в ответ Израиль выпустил из своих тюрем 39 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru