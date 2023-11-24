NBC: Нетаньяху согласился на сделку с ХАМАС из-за давления Байдена

Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на сделку с палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.

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«Это была сделка Байдена, а не Нетаньяху», - заявил чиновник израильского правительства, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, американский лидер оказывал на израильского премьера «огромное давление». При этом Нетаньяху сумел уговорить Байдена, что перемирие необходимо объявить лишь на четыре дня, а не на пять, как настаивали палестинцы.

Перемирие в секторе Газа началось действовать утром в пятницу, 24 ноября. ХАМАС освободил 24 заложника, Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаНетаньяхуИзраиль

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