Азербайджан заявил о взятии под контроль еще восьми сел в Карабахе

Ранее в среду глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван отказывается от переговоров с Баку без определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам премьер-министра, Азербайджан потребовал сдать пять территорий в регионе, представить график сдачи еще двух районов, а также настаивает на статусе Карабаха в составе Азербайджана. В противном случае Азербайджан угрожал войной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные наблюдатели и миротворцы могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня, но последнее слово — за сторонами конфликта.

Также российский министр, как передает RT, рассказал о противоречиях России и Турции в оценке ситуации в Нагорном Карабахе.



В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал в эфире НСН, что Азербайджан не пойдет на ввод миротворцев, так как его вооруженные силы находятся в наступлении.

