Ереван отказался от переговоров с Баку без определения статуса НКР

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван отказывается от переговоров с Баку без определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам премьер-министра, Азербайджан потребовал сдать пять территорий в регионе, представить график сдачи еще двух районов, а также настаивает на статусе Карабаха в составе Азербайджана.

В противном случае Азербайджан угрожал войной, пояснил Пашинян. Он подчеркну, что армянская сторона не намерена обсуждать тему подобным образом. По мнению Пашиняна, своими требованиями Баку закладывает основы для изгнания армян из Карабаха, отмечает Газета.ру.

Премьер-министр Армении также обвинил Турцию в угрозах в адрес Еревана на фоне карабахского конфликта. Как заявил Пашинян, от слов Анкара уже давно перешла к делу, поставляя Азербайджану наёмников-боевиков из Сирии, передает РИА ФАН.

Ранее премьер Армении утверждал, что некоторые из наемников принимают участие в боях в наркотическом опьянении. По его данным, почти треть потерь азербайджанской стороны составляют боевики из-за рубежа.

