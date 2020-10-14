Лавров предложил ввести миротворцев в Карабах

В Нагорном Карабахе необходимо разместить миротворцев для контроля за сохранением режима прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению в качестве таких миротворцев могут выступить российские военные наблюдатели.

Лавров прокомментировал итоги переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Он назвал эту встречу «уникальной», по его словам, президент РФ Владимир Путин внёс свой значительный вклад в решающий момент обсуждений, передает RT.

Как уточнил глава МИД РФ, Владимир Путин дистанционно контролировал переговоры даже в ночные часы и дважды созванивался с участниками встречи.

Сергей Лавров также заявил о необходимости встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе, отмечают «Известия».

Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России стартовали в Москве во второй половине дня 9 октября и закончились около трех часов ночи 10 октября.

В результате Ереван и Баку достигли соглашения о режиме прекращения огня для обмена пленными и начале мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Практически сразу после того, как режим перемирия вступил в силу (10 октября в 11:00), обе стороны начали обвинять друг друга в его нарушении.

