Лавров предложил ввести миротворцев в Карабах
В Нагорном Карабахе необходимо разместить миротворцев для контроля за сохранением режима прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению в качестве таких миротворцев могут выступить российские военные наблюдатели.
Лавров прокомментировал итоги переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Он назвал эту встречу «уникальной», по его словам, президент РФ Владимир Путин внёс свой значительный вклад в решающий момент обсуждений, передает RT.
Как уточнил глава МИД РФ, Владимир Путин дистанционно контролировал переговоры даже в ночные часы и дважды созванивался с участниками встречи.
Сергей Лавров также заявил о необходимости встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе, отмечают «Известия».
Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России стартовали в Москве во второй половине дня 9 октября и закончились около трех часов ночи 10 октября.
В результате Ереван и Баку достигли соглашения о режиме прекращения огня для обмена пленными и начале мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Практически сразу после того, как режим перемирия вступил в силу (10 октября в 11:00), обе стороны начали обвинять друг друга в его нарушении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой
- СМИ: «Газпром» начал подготовку к достройке «Северного потока-2»
- Новую вакцину от коронавируса испытают в трех городах России
- «Тесный партнер»: Лавров открестился от стратегического союза с Турцией
- В России новый рекорд по числу выявленных больных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru