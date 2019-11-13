Азаров объяснил комплимент Коломойского в адрес «сильной России»

Украинский олигарх и общественный деятель Игорь Коломойский высказался за прекращение войны на юго-востоке страны и восстановление отношений с Россией. «Они в любом случае сильнее», - заявил Коломойский в интервью американской газете The New York Times, которое было опубликовано в среду.

При этом Коломойский уверен, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН усмотрел в громких заявлениях олигарха исключительно личный интерес, основанный на его сложных отношениях с американскими блюстителями закона.

«Он уже не в первый раз высказывается на эту тему (восстановление отношений между Россией и Украиной – НСН). Но изменений в реальной политике пока нет. Что касается критики в сторону США, то, может быть, она обусловлена личными причинами… Сейчас ведутся достаточно серьёзные преследования этого Коломойского. Поэтому я не стал бы переоценивать значения этого интервью – дал он его, ну и что?» - сказал Азаров.

Расследованием деятельности Коломойского занимаются прокуратура США и ФБР. Бизнесмена подозревают в отмывании денег на территории Штатов. Сам Коломойский, по некоторым данным, живёт в Израиле, который он выбрал, на взгляд правоохранителей, не случайно. Израиль неохотно экстрадирует своих граждан. Помимо США, уголовное дело на Коломойского открыто и в России. Его обвиняют по нескольким статьям – по подозрению в «организации убийства», «применении запрещённых средств и методов ведения войны», «похищении человека» и «воспрепятствовании законной деятельности журналиста» в ходе вооружённого противостояния на юго - востоке Украины. Бизнесмен объявлен Следственным комитетом РФ в международный розыск, но ещё в 2014 году Интерпол отказался задерживать Коломойского, заявив о связи этого решения с «с политическими событиями». В то же время Высокий суд Англии сообщил об аресте финансовых активов Коломойского и его партнера Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.