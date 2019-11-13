Азаров объяснил комплимент Коломойского в адрес «сильной России»
Бывший премьер Украины в эфире НСН призвал не доверять миротворческим заявлениям беглого олигарха.
Украинский олигарх и общественный деятель Игорь Коломойский высказался за прекращение войны на юго-востоке страны и восстановление отношений с Россией. «Они в любом случае сильнее», - заявил Коломойский в интервью американской газете The New York Times, которое было опубликовано в среду.
При этом Коломойский уверен, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях.
Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН усмотрел в громких заявлениях олигарха исключительно личный интерес, основанный на его сложных отношениях с американскими блюстителями закона.
«Он уже не в первый раз высказывается на эту тему (восстановление отношений между Россией и Украиной – НСН). Но изменений в реальной политике пока нет. Что касается критики в сторону США, то, может быть, она обусловлена личными причинами… Сейчас ведутся достаточно серьёзные преследования этого Коломойского. Поэтому я не стал бы переоценивать значения этого интервью – дал он его, ну и что?» - сказал Азаров.
Расследованием деятельности Коломойского занимаются прокуратура США и ФБР. Бизнесмена подозревают в отмывании денег на территории Штатов. Сам Коломойский, по некоторым данным, живёт в Израиле, который он выбрал, на взгляд правоохранителей, не случайно. Израиль неохотно экстрадирует своих граждан. Помимо США, уголовное дело на Коломойского открыто и в России. Его обвиняют по нескольким статьям – по подозрению в «организации убийства», «применении запрещённых средств и методов ведения войны», «похищении человека» и «воспрепятствовании законной деятельности журналиста» в ходе вооружённого противостояния на юго - востоке Украины. Бизнесмен объявлен Следственным комитетом РФ в международный розыск, но ещё в 2014 году Интерпол отказался задерживать Коломойского, заявив о связи этого решения с «с политическими событиями». В то же время Высокий суд Англии сообщил об аресте финансовых активов Коломойского и его партнера Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.
The New York Times отмечает, что точка зрения Коломойского заслуживает внимания, так как ему приписывают влияние на президента Владимира Зеленского, которое сам глава украинского государства категорически отрицает.
Наблюдатели обращают внимание, что Коломойский критикует не столько властную верхушку США, сколько представителей Демократической партии, призывая начать расследование в отношении деятельности в стране Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена. Именно этого политика называют вероятным соперником Трампа на будущих президентских выборах.
Ранее НСН сообщила, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, как и Янукович покинувший страну в 2014 году, возвращаться на Родину пока не собирается. «Я пока не рассматриваю этот вариант», — сказал экс-премьер в интервью НСН, добавив, что о планах Виктора Януковича ему ничего не известно. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в эфире украинского «5 канала», что экс - президент готовится к возвращению в страну.
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