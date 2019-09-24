Азаров отказался возвращаться на Украину вслед за Януковичем

Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину, заявил его адвокат Виталий Сердюк в эфире украинского «5 канала». По словам юриста, защита сейчас занимается тем, чтобы экс-президент Украины после своего возвращения на родину не оказался в тюрьме. Адвокат сообщил, что Янукович поставил задачу добиваться через украинские суды привлечения к ответственности виновных «в сдаче Крыма» и в совершении госпереворота 2013-2014 годов.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, как и Янукович покинувший страну в 2014 году, возвращаться пока не собирается.