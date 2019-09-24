Азаров отказался возвращаться на Украину вслед за Януковичем
Экс-премьер Украины сообщил НСН, что пока не рассматривает вариант возвращения в страну.
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину, заявил его адвокат Виталий Сердюк в эфире украинского «5 канала». По словам юриста, защита сейчас занимается тем, чтобы экс-президент Украины после своего возвращения на родину не оказался в тюрьме. Адвокат сообщил, что Янукович поставил задачу добиваться через украинские суды привлечения к ответственности виновных «в сдаче Крыма» и в совершении госпереворота 2013-2014 годов.
В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, как и Янукович покинувший страну в 2014 году, возвращаться пока не собирается.
«Я пока не рассматриваю этот вариант», — сказал экс-премьер в интервью НСН, добавив, что о планах Виктора Януковича ему ничего не известно.
Напомним, что суд на Украине заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив бывшего президента к 13 годам лишения свободы. Территорию Украины Янукович покинул в 2014 году после массовых акций протеста. Сейчас он временно находится в России. Николай Азаров также покинул Украину в 2014 году, в 2016 году стало известно, что он проживает в России. Украина объявила Азарова в международный розыск.
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