Экс-депутат Рады: Невыполненные обещания отправят Зеленского в отставку

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания. По его мнению, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех». По мнению Спивака, эти ошибки могут привести «к роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны».

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН добавил, что Зеленский не выполнил еще несколько гораздо более важных обещаний. Все это, по мнению политика, может привести к отставке президента Украины.

«Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства "по приколу". Весь мира – театр… И есть театр «Политика», и чем он отличается от "95-го квартала"? Тем, что в последнем Зеленский дает шоу и получает деньги, а будучи политиком, нужно еще давать "хлеб насущный". Но он не выполнил самого главного обещания: принести Украине мир, причём, очень скоро. Но он так и не установлен. Нет внутреннего суверенитета - у нас иностранцы стоят на руководящих постах. Он обещал верховенство права, но по улицам гуляют "нацики" толпами», - констатировал экс-парламентарий.