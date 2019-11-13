Экс-депутат Рады: Невыполненные обещания отправят Зеленского в отставку
Бывший парламентарий заявил НСН, что Зеленский занимает чужое место.
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания. По его мнению, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех». По мнению Спивака, эти ошибки могут привести «к роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны».
Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН добавил, что Зеленский не выполнил еще несколько гораздо более важных обещаний. Все это, по мнению политика, может привести к отставке президента Украины.
«Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства "по приколу". Весь мира – театр… И есть театр «Политика», и чем он отличается от "95-го квартала"? Тем, что в последнем Зеленский дает шоу и получает деньги, а будучи политиком, нужно еще давать "хлеб насущный". Но он не выполнил самого главного обещания: принести Украине мир, причём, очень скоро. Но он так и не установлен. Нет внутреннего суверенитета - у нас иностранцы стоят на руководящих постах. Он обещал верховенство права, но по улицам гуляют "нацики" толпами», - констатировал экс-парламентарий.
«Зеленский уже дважды давал большие интервью, в которых он говорил, что устал. В третьем интервью, видимо, скажет: я ухожу»
К слову, подобный вывод о дальнейших политических перспективах делает и Дмитрий Спивак. По его мнению, «нынешнее правительство будет изгнано из страны в феврале, а уже летом будет разогнан парламент». Эксперт отметил, что после этого наступит новый этап развития Украины.
«Правительство Зеленский обещал отправить в отставку, если оно не снизит тарифы. Они выросли, но кабмин на месте. Президент в глазах граждан - случайный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Им управляет меньшинство, хвост виляет собакой. А его электорат, а за него, напомню, проголосовали 73%, он не превратил в активную категорию, эти люди просто зрители. И такими темпами Зеленский скорой уйдет в отставку, нельзя занимать чужие должности и шутить, когда страна находится на грани раскола и распада», - обрисовал перспективы экс-парламентарий Владимир Олейник.
В начале ноября депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко счел внешнеполитическим провалом разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. Таким образом, не стало последнего препятствия на пути реализации проекта, который предполагает поставку российского газа Европе в обход Украины.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Наркотики на 650 млн рублей изъяты из даркнета в России
- В России увеличат максимальный размер «декретных»
- В России выросло число преступлений с платежными картами
- У ссоры историка-потрошителя с жертвой обнаружился свидетель
- На Украине посоветовали России начать оправдываться в Международном суде ООН