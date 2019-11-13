Коломойский призвал договориться с Россией и обвинил США в подстрекательстве к войне
Украинский одиозный олигарх Игорь Коломойский неожиданно выступил за восстановление связей с Россией. Об этом бизнесмен заявил в интервью американскому изданию The New York Times. По словам Коломойского, Россия «в любом случае сильнее», поэтому необходимо налаживать отношения.
Предприниматель также подчеркнул, что народ Украины хочет мира и не желает войны, в то время как Вашингтон понуждает Киев продолжать конфликт, передает RT.
При этом Коломойский посетовал, что, понуждая к войне, США не дают Украине денег на это.
По оценке олигарха, Соединённые Штаты Америки просто используют Украину с целью ослабления своего геополитического соперника — России. Как считает Коломойский, Вашингтону выгодно, чтобы Украина воевала с Россией «до последнего украинца».
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