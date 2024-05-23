Автомобиль пострадал после срабатывания системы ПВО в Белгороде

По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако у автомобиля был поврежден бак. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек.

