Автомобиль пострадал после срабатывания системы ПВО в Белгороде

При отражении системой ПВО беспилотника ВСУ самолетного типа получил повреждения один автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако у автомобиля был поврежден бак. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
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