Автомобиль пострадал после срабатывания системы ПВО в Белгороде
23 мая 202414:36
При отражении системой ПВО беспилотника ВСУ самолетного типа получил повреждения один автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако у автомобиля был поврежден бак. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.
Ранее в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru