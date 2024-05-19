Гладков: ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрелам подверглись территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского и Краснояружского районов. Также прилеты зафиксированы в Чернянском районе, Грайворонском, Шебекинском и Новооскольском городских округах.
В частности, село Петровка подверглось атаке дрона-камикадзе ВСУ. Пострадали женщина и мужчина. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами.
В пятницу, 17 мая, один человек погиб при атаке дронов-камикадзе в селе Новая Наумовка Белгородского района, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru