Гладков: ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

По его словам, обстрелам подверглись территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского и Краснояружского районов. Также прилеты зафиксированы в Чернянском районе, Грайворонском, Шебекинском и Новооскольском городских округах.

В частности, село Петровка подверглось атаке дрона-камикадзе ВСУ. Пострадали женщина и мужчина. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами.

В пятницу, 17 мая, один человек погиб при атаке дронов-камикадзе в селе Новая Наумовка Белгородского района, сообщает «Радиоточка НСН».

