Австрия отменила коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов

Отмечается, что исключение составляют прибывшие из «стран и областей с высоким эпидемиологическим риском». Таким гражданам нужно будет оставаться в изоляции 10 дней.

Ранее сообщалось, что в Сербии с 3 мая отменяют для въезда в страну обязательный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

