Австрия отменила коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов

Австрия с 16 мая отменила все ограничения для въезда иностранных туристов, больше не нужно будет проходить карантин, предъявлять сертификат о вакцинации и результат отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщается на официальном туристическом портале страны.

Иммунолог назвал сроки появления новой волны и штамма коронавируса

Отмечается, что исключение составляют прибывшие из «стран и областей с высоким эпидемиологическим риском». Таким гражданам нужно будет оставаться в изоляции 10 дней.

Ранее сообщалось, что в Сербии с 3 мая отменяют для въезда в страну обязательный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАвстрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры