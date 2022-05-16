Австрия отменила коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов
Австрия с 16 мая отменила все ограничения для въезда иностранных туристов, больше не нужно будет проходить карантин, предъявлять сертификат о вакцинации и результат отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщается на официальном туристическом портале страны.
Отмечается, что исключение составляют прибывшие из «стран и областей с высоким эпидемиологическим риском». Таким гражданам нужно будет оставаться в изоляции 10 дней.
Ранее сообщалось, что в Сербии с 3 мая отменяют для въезда в страну обязательный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
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