Иммунолог назвал сроки появления новой волны и штамма коронавируса

Новый значительный рост заболеваемости COVID-19 в столичном регионе и в целом по России может произойти не ранее второй половины сентября. До осени серьезных вспышек коронавирусной инфекции не ожидается, хотя в течение лета ситуация может быть нестабильной. Такой прогноз даёт иммунолог Николай Крючков.

Сейчас, по его оценке, ситуация далека от пиков «дельта»- и «омикрон»-волн, однако полного штиля не наблюдается. Сейчас уровень заболеваемости значительно ниже, однако он есть и вполне заметен, отметил эксперт в комментарии «Вечерней Москве».

По мнению Крючкова, майские праздники и выходные будут способствовать некоторому снижению распространения инфекции. Однако со второй половины сентября возможна новая волна, о чём свидетельствует ряд индикаторов. Этот всплеск может быть сопоставим с «омикрон»-периодом, прогнозирует иммунолог.

Николай Крючков не исключает появления осенью нового штамма коронавируса, который приведет к росту числа госпитализаций и летальных исходов, поскольку уровень коллективного иммунитета к тому времени снизится. Однако патогенность новой мутации практически невозможно сейчас предсказать.

