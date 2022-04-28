Иммунолог назвал сроки появления новой волны и штамма коронавируса
Новый значительный рост заболеваемости COVID-19 в столичном регионе и в целом по России может произойти не ранее второй половины сентября. До осени серьезных вспышек коронавирусной инфекции не ожидается, хотя в течение лета ситуация может быть нестабильной. Такой прогноз даёт иммунолог Николай Крючков.
Сейчас, по его оценке, ситуация далека от пиков «дельта»- и «омикрон»-волн, однако полного штиля не наблюдается. Сейчас уровень заболеваемости значительно ниже, однако он есть и вполне заметен, отметил эксперт в комментарии «Вечерней Москве».
По мнению Крючкова, майские праздники и выходные будут способствовать некоторому снижению распространения инфекции. Однако со второй половины сентября возможна новая волна, о чём свидетельствует ряд индикаторов. Этот всплеск может быть сопоставим с «омикрон»-периодом, прогнозирует иммунолог.
Николай Крючков не исключает появления осенью нового штамма коронавируса, который приведет к росту числа госпитализаций и летальных исходов, поскольку уровень коллективного иммунитета к тому времени снизится. Однако патогенность новой мутации практически невозможно сейчас предсказать.
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