Сербия отменяет ограничения на въезд

Это касается как иностранных, так и сербских граждан. Такое решение принято на основании эпидемиологической ситуации в стране и мире.

При этом в Сербии сохраняются рекомендации по ношению защитных масок в закрытых помещениях.

Ранее власти Швейцарии приняли решение отменить ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса.

