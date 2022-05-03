Сербия отменяет ограничения на въезд
В Сербии с 3 мая отменяют для въезда в страну обязательный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном коронавирусе, сообщает пресс-служба правительства.
Это касается как иностранных, так и сербских граждан. Такое решение принято на основании эпидемиологической ситуации в стране и мире.
При этом в Сербии сохраняются рекомендации по ношению защитных масок в закрытых помещениях.
Ранее власти Швейцарии приняли решение отменить ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса.
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