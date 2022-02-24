Австрия объявила о заморозке «Северного потока — 2»
Проект «Северный поток — 2» заморожен в связи с военной операцией на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
По его словам, заморозка пуска газопровода – лишь одна из многих мер, которые страна собирается принять. Нехаммер в ходе выступления на заседании Национального совета Австрии добавил, что Европа не поддерживает Россию, которая проводит свою политику «путем насилия», передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден ранее заявил о введении санкций против газопровода «Северного потока — 2».
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