Австрия, Мальта и Ирландия отказались поставлять оружие Украине
Ирландия, Мальта и Австрия не будут принимать участие в сделке Евросоюза по поставкам вооружения Украине на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщило интернет-издание EUobserver.
Отмечается, что решение стран об отказе от участия в сделке продиктовано их конституциональным или историческим нейтралитетом.
Ранее Швейцарский федеральный совет решил оставить в силе запрет на реэкспорт оружия на Украину третьими государствами. Отмечается, что данное решение обусловлено ценностями Швейцарии — ее нейтралитетом, готовностью оказывать гуманитарную помощь и приверженностью Женевским конвенциям и международному гуманитарному праву.
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