Австрия, Мальта и Ирландия отказались поставлять оружие Украине

Отмечается, что решение стран об отказе от участия в сделке продиктовано их конституциональным или историческим нейтралитетом.

Ранее Швейцарский федеральный совет решил оставить в силе запрет на реэкспорт оружия на Украину третьими государствами. Отмечается, что данное решение обусловлено ценностями Швейцарии — ее нейтралитетом, готовностью оказывать гуманитарную помощь и приверженностью Женевским конвенциям и международному гуманитарному праву.

