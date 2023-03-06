В администрации Байдена отказались поставлять Украине истребители
США не будут поставлять истребители Украине, заявила пресс-секретарь президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер.
В Белом доме по-прежнему не рассматривают отправку истребителей F-16 для нужд ВСУ, сказала пресс-секретарь.
Жан-Пьер напомнила, что ранее о невозможности поставок истребителей говорил президент Джо Байден. По ее словам, приезд украинских летчиков в США не повлияет на позицию Вашингтона.
По данным СМИ, в Соединенные Штаты прибыли двое пилотов ВСУ. Американские военные оценят их способности управлять западной техникой.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild выразил уверенность, что ВСУ получат истребители рано или поздно. По его мнению, Киев получит "основной самолет и другие виды", передает НСН.
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