Австрийская оппозиция покинула зал парламента в начале обращения Зеленского

Депутаты оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) покинули зал парламента Австрии в начале выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Der Standard.

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Газета отмечает, что депутаты повесили плакаты с надписями «Место нейтралитета» и «Место мира» над своими местами в парламентском зале.

Также перед зданием австрийского парламента прошел митинг активистов, которые выступали против обращения украинского лидера.

Ранее депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПротестАктивистыПарламентАвстрия

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