Австрийская оппозиция покинула зал парламента в начале обращения Зеленского

Газета отмечает, что депутаты повесили плакаты с надписями «Место нейтралитета» и «Место мира» над своими местами в парламентском зале.

Также перед зданием австрийского парламента прошел митинг активистов, которые выступали против обращения украинского лидера.

Ранее депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО.

