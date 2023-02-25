Депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО

Жителям Дублина следует выйти на протесты против «прокси-войны» НАТО и США в отношении России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Небензя: Запад целенаправленно готовил Украину к войне против Москвы

«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — написал политик в Twitter.

Уоллес анонсировал митинг в субботу в 13:00 по местному времени. По словам парламентария, большинству политиков и СМИ на Западе выгоден украинский кризис и невыгодно его прекращение. При этом жители Европы стремятся к миру и не хотят конфликта.

Ранее жители немецкого Дрездена устроили акцию протеста против поставок западного оружия Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыИрландияЕвропарламент
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры