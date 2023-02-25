Депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО

«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — написал политик в Twitter.

Уоллес анонсировал митинг в субботу в 13:00 по местному времени. По словам парламентария, большинству политиков и СМИ на Западе выгоден украинский кризис и невыгодно его прекращение. При этом жители Европы стремятся к миру и не хотят конфликта.

Ранее жители немецкого Дрездена устроили акцию протеста против поставок западного оружия Украине.

