Депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО
Жителям Дублина следует выйти на протесты против «прокси-войны» НАТО и США в отношении России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — написал политик в Twitter.
Уоллес анонсировал митинг в субботу в 13:00 по местному времени. По словам парламентария, большинству политиков и СМИ на Западе выгоден украинский кризис и невыгодно его прекращение. При этом жители Европы стремятся к миру и не хотят конфликта.
Ранее жители немецкого Дрездена устроили акцию протеста против поставок западного оружия Украине.
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