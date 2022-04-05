Австралия запретит россиянам меха, изделия из золота и вина
5 апреля 202201:36
Власти Австралии введут ряд новых ограничительных мер против России, сообщает МИД страны.
С 7 апреля планируется запретить поставку предметов роскоши. Речь идет о ввозе в РФ ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средствах, мехах. Также под санкции попала парфюмерия, аксессуары, предметы искусства, кожа и многое другое.
Напомним, Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из России и Белоруссии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru