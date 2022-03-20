Австралия запретила экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд

Стало известно о новых ограничительных мерах против России, сообщает «Коммерсант».

МИД РФ предупредил о проработке Москвой ответа на санкции США и Евросоюза

Как заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, компаниям страны запрещены поставки в РФ глинозема, алюминиевых руд и бокситов.

Как считает глава австралийской дипломатии, санкции ограничат возможности Москвы по производству алюминия. По данным МИД, потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.

Напомним, Польша предлагает полную торговую блокаду России добавить к существующим санкциям ЕС из-за российской спецоперации на Украине.

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