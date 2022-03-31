Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России
Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление австралийского правительства.
Отмечается, что такое решение будет являться дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются на сегодняшний день.
Ранее экономист Никита Кричевский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.
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