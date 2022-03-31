Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России

Отмечается, что такое решение будет являться дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются на сегодняшний день.

Ранее экономист Никита Кричевский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.

