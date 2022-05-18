Австралия ввела санкции против российских журналистов и организаций

Всего под ограничения попали восемь представителей российских СМИ, четверо госслужащих и представители организаций из России.

Также Австралия ввела санкции против российской частной военной компании и двух белорусских предприятий.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что антироссийские санкции прекратятся еще не скоро, а в ближайшее время их последствия не получится устранить, они наоборот будут только усиливаться.

