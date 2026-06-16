Канада включила в антироссийский список санкций ещё семь физлиц и 34 компании
Власти Канады расширили антироссийский санкционный список, включив в него семь граждан и 34 юридических лица. Об этом со ссылкой на канадский МИД пишет RT.
В ведомстве указали, что в список попали граждане и организации, причастные к продолжающемуся конфликту на Украине. В том числе, это «пять человек из российской оборонно-промышленной отрасли».
Что касается компаний, что в «чёрный» список власти Канады внесли АО «РЭП», ООО «КБ Атаманова», ООО «Автономные технологии», ООО «Уральский дизель-двигательный завод», страховую компанию «Согласие», Московскую биржу и другие организации.
Кроме того, под рестрикции попали 120 судов так называемого «теневого флота» и шесть компаний из Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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