Канада включила в антироссийский список санкций ещё семь физлиц и 34 компании

В ведомстве указали, что в список попали граждане и организации, причастные к продолжающемуся конфликту на Украине. В том числе, это «пять человек из российской оборонно-промышленной отрасли».

Что касается компаний, что в «чёрный» список власти Канады внесли АО «РЭП», ООО «КБ Атаманова», ООО «Автономные технологии», ООО «Уральский дизель-двигательный завод», страховую компанию «Согласие», Московскую биржу и другие организации.

Кроме того, под рестрикции попали 120 судов так называемого «теневого флота» и шесть компаний из Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

