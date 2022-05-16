Китай призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции

Китай призывает страны Большой семерки сфокусироваться на мире и прекратить вводить незаконные санкции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Мы призываем страны "Большой семерки" по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к "порогу" других стран для демонстрации своей силы», — цитирует дипломата РИА Новости.

Также Чжао Лицзянь призвал государства «семерки» прекратить «при всяком удобном случае» пытаться организовать цветные революции в других странах, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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