Австралия расширила санкции против россиян

Власти Австралии расширили санкции в отношении России, сообщила министра иностранных дел Пенни Вонг.

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Новые ограничения включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

При этом на сайте австралийского внешнеполитического ведомства список россиян, попавших под новые санкции, не приводится.

США готовы «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Соответствующий документ опубликовал американский Минфин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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