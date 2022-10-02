Австралия расширила санкции против россиян
Власти Австралии расширили санкции в отношении России, сообщила министра иностранных дел Пенни Вонг.
Новые ограничения включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
При этом на сайте австралийского внешнеполитического ведомства список россиян, попавших под новые санкции, не приводится.
США готовы «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Соответствующий документ опубликовал американский Минфин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+33 186 / сут.
Умерли
387 тыс.+103 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+52 628 / сут.
- Названы способы борьбы со стрессом и бессонницей
- СМИ: Путин готов идти до конца, несмотря на санкции
- Между Лиз Трасс и Карлом III возникли разногласия
- Блинкен: США готовы помогать Украине в вопросе территорий
- В США сообщили, кто мог устроить диверсии на «Северных потоках»
- Австралия расширила санкции против россиян
- Полянский заявил, что Франция устроила скандал по «Северным потокам» на Совбезе ООН
- Психологи раскрыли, как работа супругов влияет на брак
- В США усомнились в целесообразности переизбрания Байдена из-за его состояния здоровья
- Боррель: Завершение конфликта на Украине практически невозможно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru