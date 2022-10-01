В США пригрозили «более агрессивными» санкциями за поддержку России
США готовы «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Соответствующий документ опубликовал американский Минфин.
Как отметили в ведомстве, Вашингтон готов использовать ограничения для «преследования» лиц, которые поддерживают «подсанкционную деятельность» или находящихся под американскими санкциями.
В Минфине указали, что могут ввести санкции против структур из третьих стран за «существенные сделки» по оказанию материальной поддержки Вооруженным силам РФ или оборонно-промышленному сектору. Кроме того, Вашингтон готов ввести ограничения в отношении иностранных граждан и организаций за поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru