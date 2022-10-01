В США пригрозили «более агрессивными» санкциями за поддержку России

США готовы «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Соответствующий документ опубликовал американский Минфин.

США ввели новый пакет санкции против России

Как отметили в ведомстве, Вашингтон готов использовать ограничения для «преследования» лиц, которые поддерживают «подсанкционную деятельность» или находящихся под американскими санкциями.

В Минфине указали, что могут ввести санкции против структур из третьих стран за «существенные сделки» по оказанию материальной поддержки Вооруженным силам РФ или оборонно-промышленному сектору. Кроме того, Вашингтон готов ввести ограничения в отношении иностранных граждан и организаций за поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияСанкции СШАМинфин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры