Бразильского марафонца нашли спустя полтора месяца после исчезновения
Рекордсмена Южной Америки в марафоне бразильца Даниэля Феррейру нашли спустя полтора месяца после исчезновения. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что спортсмен был обнаружен в восточной части Сан-Паулу. По словам Феррейры, из дома он ушёл из-за личных проблем.
Мать 27-летнего спортсмена рассказала, что у Даниэля имеются проблемы с психическим здоровьем. После пропажи марафонца его семья самостоятельно организовала поиски, однако в итоге всё же обратилась в полицию.
Ранее в Омске обнаружили тело пропавшей 43-летней сапбордистки Ольги Симочкиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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