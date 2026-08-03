Бразильского марафонца нашли спустя полтора месяца после исчезновения

Уточняется, что спортсмен был обнаружен в восточной части Сан-Паулу. По словам Феррейры, из дома он ушёл из-за личных проблем.

Мать 27-летнего спортсмена рассказала, что у Даниэля имеются проблемы с психическим здоровьем. После пропажи марафонца его семья самостоятельно организовала поиски, однако в итоге всё же обратилась в полицию.

Ранее в Омске обнаружили тело пропавшей 43-летней сапбордистки Ольги Симочкиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».