Певец Илья Гуров поддержал отказавшуюся от соцсетей Юлию Савичеву

По его мнению, отказ певицы от ведения своего блога из-за огромного количества негативных комментариев - это правильное решение.

Артист указал, что «хейтеры и недовольные» были и будут всегда. Однако подстраиваться или переделывать себя под кого-то не следует.

«Если начать себя переделывать под кого-то, ты потеряешь себя... Вот такой детокс, как у Юлии, считаю уместным. Тем более она не обрывает связь, просто контент будет выкладывать команда», — заключил Гуров.

Ранее Савичева заявила, что уходит из соцсетей из-за хейта и утомляющий призывов вернуть прежний образ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

