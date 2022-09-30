Члены семьи Пескова попали под санкции Канады
Канада расширила санкции против России. В список внесли еще 43 физических лица, в том числе членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В список попали его супруга Татьяна Навка, а также его дети Елизавета и Николай, говорится в релизе на сайте канадского правительства.
В списке значатся члены семей и других российских политиков и предпринимателей. В частности семья главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, бывший председатель ВЭБ.РФ Владимир Дмитриев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.
Мера вводится на фоне церемонии подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она прошла в пятницу в Георгиевском зале Кремлевского дворца.
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