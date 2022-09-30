Члены семьи Пескова попали под санкции Канады

Канада расширила санкции против России. В список внесли еще 43 физических лица, в том числе членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В список попали его супруга Татьяна Навка, а также его дети Елизавета и Николай, говорится в релизе на сайте канадского правительства.