Члены семьи Пескова попали под санкции Канады

Канада расширила санкции против России. В список внесли еще 43 физических лица, в том числе членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В список попали его супруга Татьяна Навка, а также его дети Елизавета и Николай, говорится в релизе на сайте канадского правительства.

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В списке значатся члены семей и других российских политиков и предпринимателей. В частности семья главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, бывший председатель ВЭБ.РФ Владимир Дмитриев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

Мера вводится на фоне церемонии подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она прошла в пятницу в Георгиевском зале Кремлевского дворца.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКанадаСанкции Против России
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