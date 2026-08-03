Деятельность нидерландского фонда Dalan Fund признали нежелательной в России
Деятельность зарегистрированной в Нидерландах организации Dalan Fund была признана нежелательной в России. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что созданный в 2024 году фонд, под видом реализации правозащитных проектов, фактически занимается финансовой поддержкой ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также СМИ антироссийской направленности.
Кроме того, Dalan Fund продвигает антироссийскую риторику в странах СНГ, занимается дискредитацией руководства РФ, распространяет сепаратистские идеи среди коренных малочисленных народов страны.
Ранее Минюст РФ включил в перечень нежелательных в России организаций десять иностранных и международных НПО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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