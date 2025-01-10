Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией после катастрофы в Актау

Это произошло после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Кроме того, мера коснется авиакомпаний третьих стран, сертифицированных регулятором Евросоюза по авиабезопасности. EASA рекомендует не использовать воздушное пространство РФ к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в казахстанском Актау, направили для расшифровки в Бразилию, где изготовили лайнер. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау, в результате крушения погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

