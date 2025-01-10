Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией после катастрофы в Актау
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию российского воздушного пространства для авиакомпаний из Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Это произошло после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Кроме того, мера коснется авиакомпаний третьих стран, сертифицированных регулятором Евросоюза по авиабезопасности. EASA рекомендует не использовать воздушное пространство РФ к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в казахстанском Актау, направили для расшифровки в Бразилию, где изготовили лайнер. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау, в результате крушения погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Появились кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
- В России хотят снизить срок временной нетрудоспособности
- Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией после катастрофы в Актау
- В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США
- Под Воронежем сбили еще несколько БПЛА
- Маск заявил, что решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США
- Верховная Рада: На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий
- В Германии заявили, что Трамп и Маск закончат конфликт на Украине
- В Брянской области уничтожен беспилотник, пострадавших нет
- Частный бизнес-джет потерпел крушение в Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru