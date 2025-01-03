Токаев: Черные ящики разбившегося в Актау лайнера отправили в Бразилию
Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в казахстанском Актау, направили для расшифровки в Бразилию, где изготовили лайнер. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили».
По словам главы государства, для расследования причин ЧП создали правительственную комиссию, а также пригласили 17 международных экспертов, в том числе от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования», — заявил Токаев.
Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау, в результате крушения погибли 38 человек. Следственный комитет РФ возбудил по факту ЧП уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru