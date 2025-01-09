Песков: Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Он отметил, что следственным органам были даны «необходимые поручения», а российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.

«Были принесены извинения и высказаны слова сожаления», - напомнил представитель Кремля.

Лайнер «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау 25 декабря. Алиев заявил, что вина за гибель граждан Азербайджана в авиакатастрофе «лежит на представителях Российской Федерации», сообщает RT.

