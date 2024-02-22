Аукционный дом Bonhams отказался от продажи изделий Фаберже из-за санкций
Драгоценные изделия Фаберже больше не будут выставляться на продажу, объявили владельцы аукционного дома Bonhams, сообщает Forbes.
Причиной такому решению, стали санкции, введенные странами G7 и Евросоюзом, против российских бриллиантов и алмазов.
Как отмечается, несмотря на успех недавнего аукциона по продаже изделий Фаберже, который состоялся 14 февраля, руководство аукционного дома решило отказаться от продажи лотов, в которых есть алмазы и бриллианты российского происхождения.
Теперь лоты, принятые после 1 января 2024 года, снимут с торгов и вернут владельцам.
Ранее США запретили ввоз алмазов и изделий с бриллиантами из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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