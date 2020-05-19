Атипичной пневмонией по COVID-19
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН в эфире НСН объяснила, почему данным Nature можно доверять.
Люди, которые перенесли атипичную пневмонию во время вспышки этого заболевания в 2003 году, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу - возбудителю COVID-19. Об этом говорится исследовании американских и швейцарских ученых, которое опубликовано в американском журнале Nature.
Они установили, что заражение вирусом SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии 17 лет назад, приводит к выработке антител, нацеленных на белок-«шип». Этот S-белок играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина, после чего вирус проникает внутрь.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в эфире НСН объяснила, почему этим данным можно доверять.
«Журнал Nature – это очень серьезное издание. Они не публикуют то, что не проверено и происходит из непонятых источников. Этим данным можно доверять. С точки зрения биологии, и тот и другой – коронавирусы. Существует такое понятие как перекрестный иммунитет. То есть человек становится защищен не только от этого возбудителя, но и других из той же группы», - сказала эксперт.
Другой вопрос, что таких людей немного, несколько десятков тысяч, добавила она.
«Тот вирус не распространился так широко. Но это важное исследование, потому что материал этих людей можно будет использовать для создания вакцины и лекарственных препаратов», - заключила Кожевникова.
Ранее Галина Кожевникова в беседе с НСН дала советы, как нужно выходить из карантина, чтобы не усугубить ситуацию с эпидемией.
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