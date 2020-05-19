Атипичной пневмонией по COVID-19

Люди, которые перенесли атипичную пневмонию во время вспышки этого заболевания в 2003 году, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу - возбудителю COVID-19. Об этом говорится исследовании американских и швейцарских ученых, которое опубликовано в американском журнале Nature.

Они установили, что заражение вирусом SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии 17 лет назад, приводит к выработке антител, нацеленных на белок-«шип». Этот S-белок играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина, после чего вирус проникает внутрь.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в эфире НСН объяснила, почему этим данным можно доверять.