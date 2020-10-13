Атамбаева вернули в СИЗО

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

В ведомстве отметили, что в ночь с 5 на 6 октября судья Первомайского суда Бишкека под угрозой насилия со стороны протестующих изменил меру пресечения Атамбаеву. Это позволило бывшему президенту выйти на свободу и встретиться со сторонниками.

Последствия покушения на Атамбаева попали на видео

За короткое время нахождения на свободе на Атамбаева совершили покушение: по его автомобилю открыли огонь. Политик утверждал, что был в курсе готовящегося нападения.

Массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов неделю назад. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах на тот момент находились 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает протесты в Киргизии.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:СИЗОКиргизияАлмазбек Атамбаев
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