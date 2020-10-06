В Госдуме назвали причины протестов в Киргизии

В Киргизии вспыхнули протесты после оглашения результатов парламентских выборов. Протестующие захватили здание правительства, добились освобождения осужденного за коррупцию экс-президента Алмазбека Атамбаева и принялись назначать своих людей на высокие посты.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает произошедшие в Киргизии события.

«Это сопровождается либо выборами, либо коррупцией. Вот две причины, за которыми прячется выход людей на улицы. Иногда они сами выходят на улицы, иногда это стимулируется дополнительно. В прошедших выборах, насколько мне известно, подкуп избирателей применялся весьма активно и с той, и с другой стороны. Подтвержденных фактов у меня нет, но некоторые наблюдатели мне об этом говорили», - сказал парламентарий.