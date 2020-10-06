В Госдуме назвали причины протестов в Киргизии
Депутат Госдумы рассказал в эфире НСН, почему после выборов в Киргизии начались протесты.
В Киргизии вспыхнули протесты после оглашения результатов парламентских выборов. Протестующие захватили здание правительства, добились освобождения осужденного за коррупцию экс-президента Алмазбека Атамбаева и принялись назначать своих людей на высокие посты.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает произошедшие в Киргизии события.
«Это сопровождается либо выборами, либо коррупцией. Вот две причины, за которыми прячется выход людей на улицы. Иногда они сами выходят на улицы, иногда это стимулируется дополнительно. В прошедших выборах, насколько мне известно, подкуп избирателей применялся весьма активно и с той, и с другой стороны. Подтвержденных фактов у меня нет, но некоторые наблюдатели мне об этом говорили», - сказал парламентарий.
Вместе с тем он выразил мнение, что власти Киргизии способны сами разобраться в ситуации и рассмотреть возможность проведения новых выборов.
«Если пойдут они на переговоры – их дело. Хотя история показывает, что все эти переговоры заканчиваются, как правило, опрокидыванием власти», - считает Калашников.
Он подчеркнул, что Россия не занимает ни одну из сторон в конфликте.
«Президент Путин в дружеских отношениях с Атамбаевым. Тем не менее, и с Жээнбековым, который по сути власть прихватил и не стал ею делиться, Россия выстраивала тоже вполне себе конструктивные отношения», - напомнил Калашников.
Вместе с тем депутат обратил внимание, что Киргизия входит в ОДКБ. Ранее в секретариате организации сообщили, что страна пока не обращалась за помощью к России.
В свою очередь, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии «клановой революцией».
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