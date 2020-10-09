Последствия покушения на Атамбаева попали на видео

Кундуз Жолдубаева, советник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, рассказала в своём Facebook о неудачной попытке покушения на политика. На своей странице в соцсети она разместила видео, на котором Атамбаев и его сторонники обсуждают инцидент. Показывая на следы от пуль, они отмечают, что это были боевые патроны, так как резиновые не смогли бы пробить бронированный Mercedes.