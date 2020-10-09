Последствия покушения на Атамбаева попали на видео
Кундуз Жолдубаева, советник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, рассказала в своём Facebook о неудачной попытке покушения на политика. На своей странице в соцсети она разместила видео, на котором Атамбаев и его сторонники обсуждают инцидент. Показывая на следы от пуль, они отмечают, что это были боевые патроны, так как резиновые не смогли бы пробить бронированный Mercedes.
Жолдубаева отметила, что в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление.
Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 6 октября. Сторонники партий, не прошедших в парламент республики, потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. В ходе столкновений митингующих с силовиками, было разгромлено здание парламента и администрации президента Киргизии, а также освобождены экс-президент Алмазбек Атамбаев и бывший премьер-министр Сапар Исаков.
Сейчас в стране действует несколько координационных советов оппозиции. В пятницу в Бишкеке начались перестрелки.
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